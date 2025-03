Frankenthal – Nachwuchsgewinnung – Stadtverwaltung beteiligt sich an Girls‘ und Boys‘ Day und bietet Praktika an

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 18. März findet der bundesweite Girls’ und Boys’ Day statt, an dem sich auch die Stadtverwaltung Frankenthal beteiligt. An diesem Tag haben Schüle-rinnen und Schüler die Möglichkeit, in verschiedene Bereiche der Verwaltung hineinzuschnuppern. Eine Anmeldung ist mit Lebenslauf und Schulzeugnis bei Mirjam Süß, Rathaus Zimmer 219, 06233 89 212 möglich. Darüber hinaus bietet die Stadtverwaltung Frankenthal das ganze Jahr über Schülerpraktika an. Interessierte können in verschiedene Abteilungen hineinschnuppern, darunter Bürgerservice, Personalabteilung oder Standesamt. Neben diesen eher klassischen Verwaltungsbereichen gibt es auch Praktikumsmöglichkeiten in weiteren Bereichen der Stadtverwaltung Frankenthal, unter anderem beim Ordnungsamt, dem Bereich Kultur und Sport, in den Kindertagesstätten oder beim Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF). Wer Interesse an einem Praktikum hat, wird um eine kurze Bewerbung mit Lebens-lauf und dem aktuellen Schulzeugnis per E-Mail an praktikum@frankenthal.de gebeten. Zudem sollte angegeben werden, in welchem Bereich das Praktikum absolviert werden möchte. Ansprechpartnerin für Rückfragen ist ebenfalls Mirjam Süß.

Mehr zu Ausbildung und Arbeiten bei der Stadtverwaltung Frankenthal ist auch unter www.frankenthal.de/karriere zu finden.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal