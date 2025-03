Frankenthal – Flomersheimer Kino Frühling

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Viele Flomersheimer freuen sich über die wechselnden Veranstaltungen, die von der AGF hin und wieder neben den „Standardevents“ Kerwe und Weihnachtsmarkt zusätzlich auf die Beine gestellt werden. Diesmal ist es ein besonderer Leckerbissen: der Flomersheimer Kino Frühling.

Im August 2024 trat Monji El Beji mit seiner Band „Woifeschdkänisch“ noch bei der Flomersheimer Kerwe auf, im März 2025 ist er der Hauptdarsteller auf der Kinoleinwand im TuS Flomersheim.

Die AGF zeigt zum Flomersheimer Kino Frühling vom 21.März bis 23.März in mehreren Vorstellungen die beiden Teile des Pfälzer Kultfilms „Hiwwe wie driwwe“. Zu Gast beim Meet & Greet sind Regisseur Benjamin Wagener und Hauptdarsteller Monji El Beji, die vor dem Film Einblicke in die Entstehung geben. Freitag und Samstag gibt es zum Ausklang eine After-Show-Party in der Bar. Am Sonntag folgt dann eine Kinderkino-Vorstellung mit „Mr. Poppers Pinguine“, dem Klassiker mit Jim Carrey.

Karten gibt es im Vorverkauf im Haarparadies Esther und der Dreikönigapotheke in Flomersheim sowie direkt bei der AGF via WhatsApp & PayPal unter 0152 0988 6615.

Begleitet wird das Event vom Movie Dinner in der Gaststätte 1891 TuS Flomersheim mit Pfälzer Teller und anderen Pfälzer Gerichten – Infos dazu auf der Websiter www.TuS-Flomersheim.de

Hiwwe wie Driwwe – Trailer Teil 1:

Der unterhaltsame Dokumentarfilm erzählt die spannende Geschichte von Pfälzern, die vor 300 Jahren nach Amerika auswanderten und ihre Sprache, Kultur und Lebensart mitnahmen. Noch heute spricht man in Pennsylvania eine eigene Variante des Pfälzischen: das sogenannte Pennsylvania Dutch. Erlebt die Pfälzer Kultur „hiwwe wie driwwe“ und erfahrt, wie sie sich in Deutschland und Amerika entwickelt hat.

Hiwwe wie Driwwe – Trailer Teil 2:

Lassen Sie sich entführen auf eine spannende Reise von der Pfalz nach Pennsylvania! In „Hiwwe wie Driwwe zwää“ geht der Pfälzer Monji El Beji, charismatischer Sänger der Band Woifeschdkänisch, mit seinem Klapprad auf Entdeckungstour und fragt sich: Wie lebt und spricht man „hiwwe un driwwe“? Der Film vertieft die kulturellen Verbindungen zwischen der Pfalz und den Pennsylvania Dutch und bringt dabei Monji El Bejis einzigartige Perspektive und musikalische Einflüsse mit ein. Dabei entdeckt er nicht nur die Kultur, sondern auch viele lokale Besonderheiten wie die Elwetritsche, den Saumagen und den Weihnachtsmann.

Kinderkino: Mr. Poppers Pinguine – Trailer

Der erfolgreiche Geschäftsmann Mr. Popper lebt in einem luxuriösen Apartment und genießt sein Workaholic-Dasein. Einzig seine Kinder leiden unter seiner Arbeitssucht. Doch als sein Vater ihm eine geheimnisvolle Kiste vererbt, wird sein Leben auf den Kopf gestellt. Denn in der Kiste befindet sich ein Pinguin, der sechs Babys in sich trägt. Es dauert nicht lange, bis die Pinguine das Apartment in Beschlag genommen und die Kinder sie als Familienmitglieder anerkannt haben.



Quelle:

Arbeitsgemeinschaft Flomersheim e.V.