Frankenthal – Darf ich bitten? Tanzschule Meyer lädt zum Tanznachmittag

Ludwigshafen/Metropolrgion Rhein-Neckar. Laufschuhe schnüren, los geht`s: Mit dem RUN UP eröffnet der Ludwigshafener Lauf-Club (LLC) traditionell die Lauf- und Walkingsaison. Am Freitag, 4. April, fällt um 17.30 Uhr der Startschuss auf der Aschenbahn im Sportpark am Südweststadion. In lockerer Atmosphäre können die Teilnehmer wahlweise 30, 60 oder 90 Minuten laufen oder walken. Eine Zeitnahme erfolgt