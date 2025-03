Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis – Schwerer Unfall auf der A6 mit mehreren Verletzten – Eine Person in Lebensgefahr

Dielheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es am Mittwoch gegen 12:45 Uhr auf der BAB 6 auf Höhe von Dielheim in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall. Ein LKW mit Anhänger fuhr auf dem rechten der drei Fahrstreifen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache zog das Fahrzeug ganz nach links und erfasste dabei einen weißen PKW. Der LKW kollidierte mit der Betongleitwand, welche die Richtungsfahrbahnen trennt und quetschte das Auto dadurch ein. Aktuell besteht bei einem der Unfallbeteiligten Lebensgefahr. Eine weitere Person wurde schwer und eine andere leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Um 0:30 Uhr bis spät in die Nacht war die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt.

Durch diesen Unfall kam es auf der Gegenfahrbahn zu einem Folgeunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand bremste ein LKW, der in Richtung Sinsheim unterwegs war, wegen des Unfalls in der Gegenrichtung stark ab. Dabei verlor das Fahrzeug eine große Menge seines geladenen Schotters. Die Ladung sowie Trümmerteile des anderen Unfalls beschädigten insgesamt fünf Autos. Zu einer Kollision zwischen dem LKW und den Autos kam es aber nicht. Soweit bekannt, wurde niemand verletzt. Da die Fahrbahn großflächig von dem Schotter bedeckt wurde, dauern die Reinigungsarbeiten an. In der NAcht waren zwei der drei Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde über den Standstreifen sowie den rechten Fahrstreifen gelenkt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim