Bellheim – Trunkenheitsfahrt

Bellheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein schlangenlinienfahrendes Fahrzeug wurde der Polizeiinspektion Germersheim am 11.3.2025 gegen 20 Uhr gemeldet. Das Fahrzeug konnte parkend, mit laufendem Motor in einer Hofeinfahrt in Bellheim festgestellt werden. Der 52-jährige Fahrzeugführer aus Jockgrim saß noch am Steuer.

Aufgrund des deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruchs wurde der Mann zur Dienststelle verbracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Einen freiwilligen Atemalkoholtest hatte der Mann zuvor verweigert.

Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer wurde eingeleitet und wird der Staatsanwaltschaft Landau vorgelegt. Der Führerschein des Mannes sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Quelle: Polizeidirektion Landau