Weinheim – Spendenübergabe an das Internationale Begegnungscafé in der Nordstadt

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Vorbereitung für eine Veranstaltung im Rahmen der baden-württembergischen Heimattage in Weinheim besuchte Thomas Veigel das Internationale Begegnungscafé in der Nordstadt, wurde dort herzlich empfangen und bekam den Kontakt zu Aron Mazi Asgari vermittelt, der kürzlich einer der Gäste beim Podiumsgespräch zum Thema „Alte Heimat – neue Heimat“ im Kino Modernes Theater war. Bei der Veranstaltung hatten die Besucher eine Spendenkasse gefüllt, zusammen mit weiteren Spenden nach der Veranstaltung kam eine Summe von 1100 Euro zusammen. Weil alle Dienstleister und die Getränke- und Essenslieferanten auf eine Bezahlung verzichteten, konnte der komplette Betrag gespendet werden. Mit der Spende wollten Thomas Veigel und die anderen an der Veranstaltung Beteiligten die wertvolle, langjährige Arbeit des Begegnungscafés anerkennen und unterstützen.

Das ehrenamtlich geführte Internationale Begegnungscafé in der Nordstadt gibt es seit November 2015 und ist inzwischen das einzige in Weinheim, in dem jeden Dienstag Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Gründen zusammenkommen: Es ist eine Gemeinschaft in gemütlicher Kaffeerunde mit selbst gebackenen Kuchen. Kindern wird bei den Hausaufgaben geholfen und den Erwachsenen bei der Bewältigung der Papierflut unterschiedlicher Behörden. Es werden Telefonate erledigt und auch bei der Job- und Wohnungssuche sowie in gesundheitlichen Fragen versuchen die Mitarbeiter des Begegnungscafés behilflich zu sein. Die Gäste kommen aus Weinheim und Umgebung, Familien mit Kindern, Erwachsene mit Freunden oder alleine. Es gibt Stammgäste, aber es kommt auch immer wieder zu neuen Begegnungen. Das Café finanziert sich zum großen Teil selbst. Die Kuchen werden jede Woche selbst gebacken, Kaffeespenden bekommen wir von unseren Weinheimer Gästen und Engpässe bei der Miete, Anwaltskosten oder auch den Schulausflug werden privat bezuschusst. Die Räume der Liebenzeller Gemeinde in der Nördlichen Hauptstraße 51 können kostenlos genutzt werden, Getränke wie Wasser und Saft hat bisher die Gemeinde an der Peterskirche gezahlt. Die Mitarbeiter sind sechs Ehrenamtliche, die sich vor 2015 nicht näher kannten, aber die ihre Begeisterung für die Arbeit mit den Menschen im Café auch während Corona nicht verloren haben und jeden Dienstag von 16.00 bis 18.00 versuchen, Anlaufstelle für alle zu sein, die eine hilfreiche Begegnung brauchen oder aber selbst hilfreich sein möchten, weil sie Menschen ohne Vorurteile begegnen und mit ihnen in Kontakt kommen möchten.

Quelle: Stadt Weinheim