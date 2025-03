Speyer – Unfall mit schwer verletzter Person

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Dienstagabend, gegen 21:25 Uhr, bog eine 38-jährige PKW-Fahrerin von der Landauer Straße nach links in die Schützenstraße ab, hierbei übersah sie einen entgegenkommenden, 45-jährigen Lastenrad-Fahrer und kollidierte mit ihm. Hierdurch kam der 45-Jährige zu Fall, wurde schwer verletzt und nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus verbracht. Zum Unfallzeitpunkt stand die Ampel in beide Fahrtrichtungen auf Grün. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

