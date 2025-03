Schifferstadt – 75 Bäume zum Stadtrechte-Jubiläum

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Bürgermeisterin Ilona Volk pflanzt Friedenslinde auf dem Platz der Kinderrechte.

„Gemeinsam wachsen“ lautet das Motto zum 75. Jubiläum der Stadtrechte-Verleihung an Schifferstadt. Und wie könnte man Wachstum besser sichtbar als mit Bäumen? 75 Stück pflanzt die Stadtgärtnerei zu diesem Anlass im Stadtgebiet. Den letzten Baum, eine ungefähr sechs Jahre alte Linde, setzte Bürgermeisterin Ilona Volk am Dienstag, 11. März auf dem Käthe-Kollwitz-Platz, dem Platz der Kinderrechte, ein.

Die sogenannte Friedenslinde ist bereits mehrere Meter hoch. Sie wird, wie alle neu eingesetzten Bäume im Stadtgebiet, mit einem Gießring versehen. Dadurch entsteht beim Gießen eine Art Wasserdepot, was vor Austrocknung schützt. Zudem bilden die Bäume ihre Wurzeln stärker in die Tiefe statt in die Breite aus, und können sich dadurch aus tieferen Erdschichten versorgen. So wachsen die jungen Bäume stabiler an und sind gut gegen klimatische Herausforderungen gewappnet.

In den vergangenen 75 Jahren ist Schifferstadt in vielerlei Hinsicht gewachsen. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner hat sich fast verdoppelt und auch städtebaulich sind viele Gebiete erschlossen und Gebäude errichtet worden. Mit der Pflanzaktion möchte Bürgermeisterin Ilona Volk jedoch den Fokus auf die Grünflächen legen, die besonders zur Lebensqualität in der Stadt beitragen. Sie verschönern das Stadtbild, spenden Sauerstoff und Schatten und laden zum Verweilen und Entspannen ein. Darüber hinaus macht das Wachstum der Bäume die vergangene Zeit sichtbar. Alle neuen Bäume sind mit einer Plakette mit der Aufschrift „Dieser Baum wurde 2025 anlässlich des Jubiläums 75 Jahre Stadtrechte gepflanzt“ versehen.

Eine Übersicht der Aktionen zum Stadtjubiläum ist auf der Seite www.schifferstadt.de/75jahre aufgeführt.

Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt