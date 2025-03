Neustadt – Koalitionsverhandlungen: Johannes Steiniger verhandelt für CDU über Sport und Ehrenamt

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Der bei der vorgezogenen Bundestagswahl erneut direkt gewählte Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Neustadt – Speyer Johannes Steiniger wird für die CDU an den Koalitionsverhandlungen in Berlin teilnehmen. Friedrich Merz hat ihn in die Arbeitsgruppe „Kommunen, Sport und Ehrenamt“ berufen.

„Ich freue mich sehr über die Aufgabe, die mir übertragen wurde und dass ich die Sicht aus der Pfalz in die Verhandlungen einbringen kann. Meine Ziele habe ich schon im Wahlkampf klar formuliert: Wir brauchen starke Kommunen. Das gilt besonders für Rheinland-Pfalz. Hier erleben die Menschen den Staat hautnah. Ich möchte, dass die Ehrenamtlichen wieder mehr Zeit auf dem Sportplatz verbringen können als am Schreibtisch. Außerdem will ich mich dafür einsetzen, dass unsere Vereine auch weiterhin finanziell unterstützt werden“, erklärt Johannes Steiniger seine Motivation.

Die Arbeitsgruppen werden in der Zeit vom 14. März 2025 bis 24. März 2025 in Berlin tagen. Dabei wird eine Steuerungsgruppe die Sitzungen begleiten.

Johannes Steiniger: „Wir wollen weiterhin erreichen, dass wir bis Ostern eine neue Koalition und eine neue Bundesregierung haben. Unser Land braucht diesen Politikwechsel!“

Quelle Johannes Steiniger(MdB)