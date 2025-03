Ludwigshafen – Werkzeug von Ladefläche entwendet – Zeugen gesucht!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(r(red/ak) – In der Nacht von Montag (10.03.2025) auf Dienstag (11.03.2025) entwendeten Unbekannte Werkzeug im Wert von etwa 3.000 Euro von der Ladefläche eines Pritschenwagens. Dieses war in einer verschlossenen Metallbox verstaut, die durch die Täter aufgebrochen wurde. Das Fahrzeug befand sich im Tatzeitraum auf dem Parkplatz eines Hotels in der Frankenthaler Straße (gegenüber Ebertpark).

Haben Sie im genannten Zeitraum etwas beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz