Ludwigshafen – Werkzeug im Wert von 3.000 Euro von Ladefläche gestohlen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Als am Dienstag gegen 23 Uhr ein Mann in seine Wohnung in der Kopernikusstraße zurückkehrte, musste er feststellen, dass bei ihm eingebrochen wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drang eine bislang unbekannte Täterschaft zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Montagfrüh und 23 Uhr am Dienstag über die Wohnungstür in die Wohnung ... Mehr lesen »