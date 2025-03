Ludwigshafen – VHS: Selbstmassage des Gesichts erlernen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Wunsch nach einem frischen, entspannten Gesichtsausdruck begleitet viele Menschen. Die Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) bietet am Freitag, 21. März, und Freitag, 28. März 2025, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr einen besonderen Kurs an, in dem die Teilnehmenden lernen, mit einfachen Selbstmassagetechniken das Gesicht auf natürliche Weise zu pflegen und zu straffen. Unter der Anleitung von Dozentin Irina von Nagel erfahren die Teilnehmenden, wie sie durch gezielte Massagegriffe der Kopfhaut und des Gesichts Muskelanspannungen lösen, die Hautelastizität verbessern und das Gesichtsoval straffen können – und das ganz ohne Zusatzstoffe. Die sanften Berührungen fördern zudem die Durchblutung. Der Kurs kostet 20 Euro pro Person. Anmelden kann man sich an der VHS unter der Telefonnummer 0621 504-2238 oder online auf der Webseite www.vhs-lu.de.

Quelle: Volkshochschule Ludwigshafen