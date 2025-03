Ludwigshafen – Starke Unterstützung für Gregory Scholz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Landtagsabgeordneter Gregory Scholz ohne Gegenstimme als Kandidat im Wahlkreis 37 für die Landtagswahl 2026 nominiert – Deutliche Kritik an der CDU

Am Montagabend wurde Gregory Scholz (43) auf einer Wahlkreiskonferenz in der Pfingstweide ohne Gegenstimmen (42 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung) zum Kandidaten der SPD im Wahlkreis 37/ Ludwigshafen II gewählt.

In seiner Rede setzte Scholz unter anderem den Fokus auf das Thema Bildung und die vielen Eindrücke, die er dazu vor Ort in zahlreichen Schulen, in Kitas, in Einrichtungen der Kindertagespflege und vielen Gesprächen gesammelt hat. Auch betonte er, aus seinem privaten Leben Probleme wie fehlende Kita-Plätze selbst durchlitten zu haben. Daher sei er ein „Kämpfer“ für die Menschen in Ludwigshafen und bringe die Probleme vor Ort nach Mainz und dort offen zur Sprache.

Der ebenfalls anwesende Ministerpräsident, Alexander Schweitzer, betonte die Expertise, die Scholz als Lehrer in die Landtagsarbeit mitbringt und unterstrich die große Wertschätzung, die Scholz in der Landtagsfraktion genieße. Er schätzte außerdem Scholz‘ Anspruch, „auch dahinzugehen, wo die schwierigen

Gespräche stattfinden“. „Das macht einen guten Abgeordneten aus“, ergänzte Schweitzer.

Mit scharfen Worten kritisierte Scholz außerdem die irreführenden Behauptungen der CDU: „Es ist eine Frechheit zu behaupten, was die CDU gerne vor sich herträgt: nämlich, dass das Land die Kommunen und Ludwigshafen im Stich lasse. Das Land hilft, wo es nur kann.“ Scholz machte dazu auf die Altschuldenübernahme, die Förderung von bezahlbarem Wohnraum, die Sportstättenförderung, die Förderungen für die Ludwigshafener Kliniken und zahlreiche weitere Landesförderungen aufmerksam. Als Ersatzkandidat für den Wahlkreis wurde der Unternehmer Baris Yilmaz (51) mit 41Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen gewählt.

Informationen zur Person: Gregory Scholz ist 2023 für Heike Scharfenberger in den

Landtag nachgerückt. Er ist seit letztem Jahr Vorsitzender des Ausschusses für Europa und eine Welt sowie Mitglied im Bildungs- und Petitionsausschuss. Auf europäischer Ebene setzt er sich im Ausschuss der Regionen für die Interessen des Landes Rheinland-Pfalz ein. Scholz ist 43 Jahre alt, von Beruf Lehrer und lebt mit seiner Familie in Ludwigshafen-Oppau.

Wahlkreis Ludwigshafen am Rhein II (37) umfasst die Stadtteile Pfingstweide, Edigheim, Oppau, Oggersheim, Gartenstadt, Maudach und Ruchheim.

Gregory Scholz, MdL

