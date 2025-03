Ludwigshafen – “Shame – The Musical” im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregio Rhein-Neckar – Mit dem Musical Shame von Kirsten Fuchs und David Pagan, das am Montag, 24.3.2025 um 10 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen gastiert, greift das JES Stuttgart ein emotional besetztes Thema auf, das in der Entwicklung junger Menschen eine prägende Rolle spielt. Nicht selten hört man von Erwachsenen, dass sie in ihrer Kindheit oder Jugend gehänselt wurden, weil sie vermeintlich nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprachen. Sie schämten sich – weil sie sich zu „dick“ oder gar zu „hässlich“ fühlten oder sich als untalentiert empfanden. Bei dem Thema Scham geht es um Akzeptanz und darum, wie sehr man darunter leidet, wenn man nicht dazu gehört – zu welcher Gruppe auch immer.

In Shame für Jugendliche ab 12 Jahren entstehen Beziehungsgeschichten, die nicht in einem privaten Rahmen, sondern einem öffentlichen Raum, dem Museum, stattfinden. Im Dialog mit verschiedenen Kunstwerken (Ausstattung: Caroline Stauch) wie „Das Bildnis der Tänzerin Anita Berber“ von Otto Dix, „American Gothic“ von Grant Wood, „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ von Vermeer oder „Judith“ von Gerhard Richter lernen die Schüler in der von Grete Pagan inszenierten Aufführung, sich selbst zu erkennen – und es ist nicht immer leicht, mit der neuen Selbsterkenntnis umzugehen. Umso befreiender ist es, wenn sich die Darstel­ler zur fetzigen Musik David Pagans verausgaben können, live gespielt von Studierenden der Popakademie Baden-Württemberg unter der Leitung von Svea Kirschmeier. Die Mitwirken­den Svea Kirschmeier, Frederic Lilje, Lola Merz Robinson, Daniela Ruocco, Maximilian Schaible und Estelle Schmidlin spielen einfühlsam und mitreißend, singen und tanzen (Cho­reographie Angélica Topfstedt) und erzählen dabei auch eine Liebesgeschichte jenseits von Rollenklischees.

Einheitspreis 12 € / ermäßigt 8 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Foto: Shame – The Musical ©Dominique Brewing

Quelle/Foto: Pfalzbau Ludwigshafen