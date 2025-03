Ludwigshafen – Darmkrebsvorsorge – Können wir noch besser werden? WebSeminar am Mittwoch, 26. März von 17 bis 18.30 Uhr

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stiftung LebensBlicke und die Gastro-Liga e.V. organisieren am Mittwoch, den 26. März 2025, von 17 bis 18.30 Uhr ein WebSeminar zum Thema “Darmkrebsvorsorge – Können wir noch besser werden?”. Dieses Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen, Pflegepersonal, Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige, Medienvertreterinnen und -vertreter und alle Interessierten. Moderiert wird die Veranstaltung von Prof. Wolfgang Fischbach (Vorstandsvorsitzender der Gastro-Liga e.V.) und Prof. Michael Jung (ehem. Senior Adviser der Zentralen Endoskopie des Universitätsklinikums Frankfurt, Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Lebensblicke). Begrüßen und in das Thema einführen wird Prof. J. F. Riemann, Ludwigshafen, Vorstandsvorsitzender der Stiftung LebensBlicke. Im Verlauf des Seminars gibt Prof. Fischbach wertvolle Tipps zur primären Prävention und wie man ein Leben ohne Darmkrebs führen kann. Dr. Barbara John, Leonberg, beleuchtet die kulturelle und religiöse Sensibilität in der Darmkrebsvorsorge bei Migranten. Prof. Yasar Bilgin, Gießen, wird ein Statement der Deutsch-Türkischen Gesundheitsstiftung e.V. (TDG) abgeben. Prof. Thomas Frieling, Krefeld, wird über das Mikrobiom als Schlüssel zu einer neuen Darmkrebsvorsorge sprechen, und PD Dr. Christian Pox, Bremen, wird die Zukunft blutbasierter Tests erörtern. Eine Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich. Es werden keine CME-Punkte vergeben und ein Video-on-demand ist nicht verfügbar.

Quelle: Stiftung LebensBlicke