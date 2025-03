Ludwigshafen – Abschied vom Stadtjugendpfarramt: Florentine Zimmermann verlässt Jugendkirche – Neue Aufgaben: Nachwuchsgewinnung und Schuldienst

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Florentine Zimmermann beendet Ende März ihre Tätigkeit als Stadtjugendpfarrerin in Ludwigshafen. Das teilt das Protestantische Dekanat Ludwigshafen mit. Die 39-Jährige übernimmt künftig zwei andere Aufgaben: Mit einer halben Stelle wirbt sie im Auftrag der pfälzischen Landeskirche um Nachwuchs für kirchliche Berufe, mit der anderen halben Stelle unterrichtet sie Religion. „Diese Aufgabenbereiche sind eine gute Kombination“, meint die Pfarrerin.

Das Ludwigshafener Stadtjugendpfarramt übernahm Florentine Zimmermann 2017 als neu ernannte Pfarrerin. „Jetzt ist Zeit für etwas Neues“, meint sie. „Ich möchte den Platz frei machen für jemanden, der jünger ist und jugendliche Impulse mitbringt.“

Vieles neu begründet, gefestigt und ausgebaut

Sie blickt gerne auf die vergangenen acht Jahre zurück: „Wir haben tolle Sachen bewegt, verändert und auf die Beine gestellt.“ Zu den Neuerungen gehört das Jugend-Café, das seit knapp einem Jahr jeden Freitagnachmittag in die Jugendkirche einlädt. Und zum vierten Mal zelten dieses Jahr Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Kirchenbezirk im „Konfi“-Camp. Ein Erfolg ist auch der Abi-Segen, den die Stadtjugendpfarrerin jungen Menschen vor den Prüfungen zuspricht.

Die Kindervesperkirche hat Florentine Zimmermann durch die Corona-Zeit geführt, dabei die Partnerschaft mit Unterstützenden gefestigt und mehr Ehrenamtliche eingebunden. Dieses Projekt lädt jedes Jahr ein oder zwei Grundschulen zum gemeinsamen Essen und Spielen ein und macht auf Kinderarmut aufmerksam. Die Vorbereitungen für die diesjährige Kindervesperkirche laufen bereits und liegen dann federführend in neuen Händen, denn die Stelle im Stadtjugendpfarramt soll neu besetzt werden.

Fokus richtet sich weiterhin auf junge Menschen

Künftig wirbt Florentine Zimmermann in der Nachwuchsgewinnung nicht nur für das Theologie-Studium und den Pfarrberuf. „Es geht um alle kirchlichen Aufgabenfelder“, sagt sie. Dazu entwickelt sie Materialien und Kampagnen, organisiert Schnuppertage, stellt die Berufe auf Jobmessen vor und bespielt die Plattformen im Internet.

In den Schuldienst wechselt Florentine Zimmermann zum Start des neuen Schuljahres. Bis dahin unterstützt sie mit dieser halben Stelle die Pfarrerinnen und Pfarrer in den Ludwigshafener Kirchengemeinden. An welcher Schule sie Evangelische Religion unterrichten wird, steht noch nicht fest.

In einem Gottesdienst am 30. März, 15 Uhr, in der Jugend- und Versöhnungskirche (Ludwig-Börne-Straße 2, Ludwigshafen-Süd) wird Florentine Zimmermann offiziell als Stadtjugendpfarrerin verabschiedet. Daran schließt sich ein Empfang an.

Info

Evangelische Jugend Ludwigshafen: ejl.de

Protestantischer Kirchenbezirk Ludwigshafen: ekilu.de

Quelle: Protestantisches Dekanat Ludwigshafen