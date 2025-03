Ludwigshafen – 29-jähriger an der Heny-Roos-Passage ausgeraubt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am gestrigen Abend (11.03.2025, gegen 21:15 Uhr) wurde ein 29-Jähriger von zwei unbekannten Männern angegriffen. Er saß zu diesem Zeitpunkt auf einer Parkbank im Bereich der Grünanlage an der Heny-Roos-Passage. Die Täter entwendeten sein Mobiltelefon im Wert von circa 200 Euro und flüchteten im Anschluss in Richtung Wredestraße. Einer der Unbekannten war etwa 1,50m groß, der andere etwa 1,70m. Der 29-Jährige wurde durch einen Schlag mit einem Gegenstand auf den Kopf leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben? Melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .