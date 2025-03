Klinik Landau: Vortrag zur Gesundheit der Leber

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Klinik Landau lädt am Donnerstag, 20. März 2025, um 18 Uhr in ihrer Cafeteria zu einem Vortrag mit dem Titel „Check up für die Leber“ ein. Die Chefärztin der Abteilung für Innere Medizin und Gastroenterologie, Dr. med. Uta Herrmannspahn, wird die wichtigsten Funktionen der Leber und ihre Bedeutung für den Körper erläutern und aufzeigen, wie man deren Gesundheit aktiv unterstützen kann. Die Leber ist ein äußerst wichtiges Organ, das eine zentrale Rolle für unsere Gesundheit spielt. Sie fungiert als Filter, der Giftstoffe aus dem Blut entfernt und somit unseren Körper von schädlichen Substanzen befreit. Darüber hinaus speichert die Leber essentielle Nährstoffe wie Vitamine, Mineralien und Glykogen, die der Körper für verschiedene Funktionen benötigt. Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Leber ist ihre Beteiligung an zahlreichen Stoffwechselprozessen. Sie ist verantwortlich für die Produktion von Proteinen, die für die Blutgerinnung und das Immunsystem unerlässlich sind. Zudem reguliert die Leber den Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen, was für die Aufrechterhaltung eines gesunden Energiehaushalts entscheidend ist. Trotz ihrer enormen Bedeutung wird die Leber oft vernachlässigt. Ungesunde Lebensgewohnheiten, wie eine unausgewogene Ernährung, übermäßiger Alkoholkonsum und Bewegungsmangel, können zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen. Erkrankungen wie Fettleber, Hepatitis oder Leberzirrhose sind häufig Folgen einer unzureichenden Pflege der Leber. Daher ist es wichtig, auf eine gesunde Lebensweise zu achten, um die Funktion der Leber zu unterstützen und ihre Gesundheit langfristig zu erhalten. Die Hepatologie der Klinik Landau zeichnet sich durch ein breites Spektrum an Leistungen und umfangreiche Erfahrung aus. Hier kommen sowohl nicht-operative als auch operative Behandlungsmethoden zum Einsatz. Das hochqualifizierte Team ist interdisziplinär organisiert und kooperiert eng mit Fachleuten aus anderen Abteilungen, um präzise Diagnosen zu stellen und die bestmöglichen Heilungschancen für die Patientinnen und Patienten zu gewährleisten.

Quelle: Klinik Landau