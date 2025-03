Kandel – Versuchtes Tötungsdelikt am 25.10.2024 – Anklage gegen 22-Jährigen erhoben

Kandel / Metropolregion Rhein-Neckar – Nachtrag zu den gemeinsamen Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Landau und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz vom 25.10.2024 –

Die Staatsanwaltschaft Landau hat gegen einen 34 Jahre alten rumänischen Staatsangehörigen Anklage zum Schwurgericht des Landgerichts Landau wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Dem Angeschuldigten wird in der Anklageschrift zur Last gelegt, in der Nacht zum 25.10.2024 auf einen nun 22-jährigen ebenfalls aus Rumänien stammenden Mann mit einem Messer eingestochen und diesem schwere Verletzungen zugefügt zu haben.

Der Angeschuldigte und das spätere Opfer, die beide als Erntehelfer in Kandel tätig waren, trafen sich am 24.10.2024 nach der Arbeit im Wohncontainer des Angeschuldigten, um zusammen mit der Lebensgefährtin des Angeschuldigten und deren Cousine den Abend zu verbringen. Bereits im Laufe des Abends soll es – nachdem die beiden Männer nicht unerheblich dem Alkohol zugesprochen hatten – aus nichtigem Anlass zu einem Streit und einem Gerangel zwischen dem Angeschuldigten und dem späteren Opfer gekommen sein. Den beiden Frauen gelang es zunächst, die Situation zu beruhigen. Als sich der 22-Jährige im weiteren Verlauf der Nacht vor den Wohncontainer begab, soll der Angeschuldigte ihm gefolgt sein und auf diesen mehrfach mit einem Küchenmesser eingestochen haben. Der Geschädigte erlitt hierdurch schwere Verletzungen an der Milz und der Baucharterie und konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Der Angeschuldigte flüchtete zunächst, konnte jedoch kurze Zeit später in Tatortnähe festgenommen werden. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft. Im Rahmen seiner Festnahme hat er bestritten, die Tat begangen zu haben und im Übrigen von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht.

Das Landgericht Landau hat nun über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.

Quelle: Angelika Möhlig

Leitende Oberstaatsanwältin