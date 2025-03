Kaiserslautern – Bezirksverband Pfalz: Bezirkshaushalt 2025 von ADD genehmigt

Neustadt / Kaiserslautern – Stabilität trotz Herausforderungen: Bezirksverband Pfalz hält Umlage konstant

Die Aufsichts- und Dienstleitungsdirektion (ADD) hat den Haushalt des Bezirksverbandes Pfalz für das Jahr 2025 genehmigt. Der Haushaltsplan 2025 sieht im Ergebnis ein Defizit von 5,5 Millionen Euro bei einem Gesamtvolumen von 105,8 Millionen Euro vor. An Gesamterträgen rechnet der Bezirksverband mit 100,3 Millionen Euro. Der laufende Finanzhaushalt dagegen ist mit knapp 8.400 Euro ausgeglichen.

„Der Bezirksverband Pfalz befindet sich derzeit in einer angespannten Haushaltslage, es liegt allerdings keine Krise vor. Die Umlage bleibt stabil, um die ohnehin belasteten Städte und Landkreise nicht zusätzlich zu fordern. Dennoch müssen wir unbedingt weitere Einsparpotenziale identifizieren“, so der Bezirkstagsvorsitzende Hans-Ulrich Ihlenfeld. Lediglich der Stellenplan werde derzeit gesondert geprüft. „Als kommunale Gemeinschaft zählen Zusammenhalt und Verantwortung. Unsere Kommunen sind das Fundament der Demokratie – ihr Erhalt und die Stärkung der regionalen Identität haben für uns oberste Priorität!“

Von den Ausgaben des Bezirksverbands Pfalz inklusive des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs LUFA fließen 41,5 Millionen Euro in Schulen, 39,5 Millionen Euro in die Kultur, 30,8 Millionen Euro in die Landwirtschaft und 11,6 Millionen Euro in sonstige Bereiche. Die größte Aufwendung mit gut 72 Millionen Euro tragen die Personalkosten. Der Regionalverband trägt die Verantwortung für zwölf eigene Einrichtungen; an weiteren elf Institutionen ist er außerdem beteiligt.

Foto: Der Bezirkstagsvorsitzende Hans-Ulrich Ihlenfeld bringt den Haushalt 2025 in der letzten Bezirkstagssitzung ein

Quelle Bezirksverband Pfalz