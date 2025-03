Hirschberg a. d. Bergstraße – Unfall mit vier Fahrzeugen auf A5

Hirschberg a. d. Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Dienstag gegen 08:10 Uhr kollidierten auf der BAB5 bei Hirschberg an der Bergstraße vier Autos miteinander und verursachten einen Sachschaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro. Ein 44-jähriger Fahrer eines 3,5-Tonners war auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Heidelberg unterwegs, als er aufgrund stockenden Verkehrs stoppen musste. Drei nachfolgende Autofahrer erkannten die Situation zu spät und fuhren jeweils dem Vorausfahrenden ins Heck. Ein beteiligter Mitsubishi sowie ein Iveco waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die freiwillige Feuerwehr Weinheim befand sich mit vier Fahrzeugen sowie 10 Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen vorübergehend gesperrt.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim