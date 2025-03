Frankenthal – Wanderbaustelle in der Zeppelinstraße

Rhein-Pfalz-Kreis/ Metropolregion Rhein-Neckar News . Bei der Landratswahl im Rhein-Pfalz-Kreis am 23. Februar 2025 gab es keinen eindeutigen Sieger, deshalb kommt es am 16. März zu einer Stichwahl. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Mit Volker Knörr (CDU) und Bianca Staßen (SPD) gehen am Sonntag (16. März) zwei Kandidaten in die Stichwahl. Im ersten Wahlgang traten insgesamt fünf ... Mehr lesen »