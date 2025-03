Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis – Einbruch in Bauhof – Zeugen gesucht!

Angelbachtal / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) In der Nacht von Montag auf Dienstag verschaffte sich eine noch unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zum städtischen Bauhof in der Breitwiesenstraße und entwendete mehrere Werkzeuge und Maschinen. Die Täterschaft schnitt hierzu ein Loch in den Maschendrahtzaun des Geländes, entfernte ein Fenster des Gebäudes und brach im Inneren mehrere Türen auf.

Wie das Diebesgut abtransportiert wurde, ist nicht näher bekannt.

Der Polizeiposten Angelbachtal sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden sich gebeten unter der Telefonnummer 07265/911200 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim