Speyer – Requiem für Bernhard Vogel im Speyerer Dom

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Bistum Speyer feiert am Freitag, 21. März 2025, um 18.00 Uhr im Dom zu Speyer ein Requiem für den verstorbenen Ministerpräsidenten a.D. Prof. Dr. Bernhard Vogel. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann steht dem Gottesdienst vor. Der Gottesdienst wird von der Dommusik unter Leitung von Markus Melchiori musikalisch gestaltet. Die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub.

Bernhard Vogel war dem Bistum und insbesondere dem Kaiser- und Mariendom stets eng verbunden – insbesondere durch seine Mitarbeit im Kuratorium der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer, dem er seit dessen Gründung im Jahr 1999 angehörte. Außerdem war er Vorstandsmitglied der St. Dominikus Stiftung.

„Das Bistum Speyer trauert um einen tiefgläubigen und überzeugten Christen, der ganz aus seinem Glauben heraus lebte und der seiner katholischen Kirche, seiner Diözese und seinem Dom zeitlebens unerschütterlich verbunden war“, so Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann in seiner Einladung zum Trauergottesdienst für Bernhard Vogel. „Mit allen Menschen in Rheinland-Pfalz trauern wir darüber hinaus um einen leidenschaftlichen und über alle Parteigrenzen hinweg anerkannten Politiker, der sich als langjähriger rheinland-pfälzischer Ministerpräsident und in vielen weiteren öffentlichen Ämtern um unser Land in außerordentlicher Weise verdient gemacht hat, und der sein politisches Handeln stets an den Maßstäben seines christlichen Glaubens und der katholischen Soziallehre ausgerichtet hat.“

Der Gottesdienst wird live auf den Social-Media-Kanälen von Dom und Bistum übertragen.

Bild: Prof. Dr. Bernhard Vogel © Klaus Landry

Quelle: Bistum Speyer