Mannheim – Totalschaden nach Kollision mit Ampelmast auf der L542

Mannheim / metropolregion Rhein-neckar – (ots) Am Montagabend gegen 21:30 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Ford und drei gleichaltrigen Freunden auf der L542 unterwegs. Als er in die Rohrlachstraße abbiegen wollte, verlor der 19-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem Ampelmast. Der Fahrer sowie zwei Mitfahrer erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug selbst entstand ein Totalschaden. Der Unfall wurde durch das Polizeirevier Ladenburg aufgenommen.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim