Mannheim – Stadt gewährt Einblicke in die Kanalisation

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 22. März 2025 ist der Internationale Tag des Wassers. Zu diesem Anlass öffnet die Stadt Mannheim am Freitag, den 21. März, von 9:30 bis 13:30 Uhr den Fremdeneinstieg in der Breiten Straße, F1 und lädt alle Interessierten ein, einen Blick in die Kanalisation der Stadt zu werfen.

Bei geführten Rundgängen durch das unterirdische Backsteingewölbe erfahren die Besucherinnen und Besucher Wissenswertes und Spannendes aus der Arbeitswelt des Kanalbetriebs. Über eine eiserne Wendeltreppe geht es drei Meter tief in das historische Backsteingewölbe. Eine kleine Galerie bildet hier den Startpunkt zur Besichtigung der ältesten Kanäle der Stadt. Für den Einstieg genügen festes Schuhwerk und robuste Kleidung. Die Führung dauert ca. 20 – 30 Minuten. Je nach Andrang, kann es sein, dass man ein bisschen Geduld mitbringen muss.

Anhand von Plänen und historischen Bildern zeigt der Eigenbetrieb Stadtentwässerung, wie das Mannheimer Kanalnetz in rund 140 Jahren gewachsen ist und welche Bedeutung die Erhaltung des natürlichen Wasserkreislaufs für die Bevölkerung hat. Weitere Informationen, Flyer und Broschüren der Stadtentwässerung sind am Infostand erhältlich.

Die Veranstaltung findet nur bei trockenem Wetter statt. Bei stärkerem Regen bleibt der Fremdeneinstieg wegen Überflutungsgefahr geschlossen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Stadt Mannheim