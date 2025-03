Mannheim – Chance Lehramt Musik – Infotag am 22.03.2025 an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Kurz bevor die Bewerbung für die meisten Studienangebote der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim beginnt, veranstaltet diese zum nunmehr zweiten Mal einen Infotag speziell für die Studiengänge Lehramt Musik an Gymnasien.

Am Samstag, dem 22.03.25, stehen Lehrende und Studierende der Hochschule von 10:00 bis 15:00

Uhr allen musikbegeisterten Studieninteressierten, die gleichzeitig Leidenschaft fürs Unterrichten

mitbringen, Rede und Antwort zu Fragen von A wie Aufnahmeprüfung bis Z wie Zukunftschancen.

„Letztere zumindest sind sehr gut“, verrät vorab Martina Benz, Professorin für Musikpädagogik und

Studiengangsleiterin für das Lehramt Musik. „In den kommenden Jahren gehen viele

Musiklehrer:innen in den Ruhestand, so dass sich deutschlandweit große Chancen für den Nachwuchs

ergeben“.

Der Infotag, welcher vom Landesmusikrat Baden-Württemberg gefördert wird, soll genau diese

Chancen verdeutlichen und dabei helfen, Vorurteile abzubauen – etwa in Bezug auf die

Zugangsvoraussetzungen im Rahmen der Aufnahmeprüfung oder die spätere Berufstätigkeit.

Es besteht zudem die Möglichkeit an Probeunterricht in Gesang und Klavier teilzunehmen – freilich

nur ein kleiner Ausschnitt der großen Vielzahl an wählbaren Fächern, die von der türkischen

Langhalslaute Bağlama über Orgel bis hin zu Jazz so ziemlich alles bietet, was man sich an

Instrumenten und Gesangsstilen vorstellen kann. Ganz neu wird im Lehramtsstudium an der

Musikhochschule Mannheim auch das Fach „Digitale Medien“ angeboten, in dem es um die

Vermittlung praktischer Fähigkeiten in den medialen Künsten mit einem Schwerpunkt auf der

musikalischen Gestaltung und der konkreten Umsetzung von künstlerischen Medienprojekten geht.

Während des gesamten Infotags beantworten Expert:innen der Hochschule gemeinsam mit

Studierenden alle Fragen rund um ein Lehramtsstudium Musik.

Zur besseren Planung wird um vorherige Anmeldung gebeten. Infos dazu findet man genauso wie die

Adresse der Hochschule unter https://www.muho-mannheim.de/studienangebote/studieninfotag/ .

Und wer sich fragt, ob er für ein Lehramtsstudium tatsächlich geeignet ist, dem sei der baden-

württembergische Lehramtsorientierungstest unter https://studieninteressierte.cct-germany.de/gefuhrte-touren empfohlen.

Weitere Infos zum Lehramt Musik hat zudem das

baden-württembergische Kultusministerium auf der Seite https://www.lieber-lehramt.de/musik

zusammengefasst.

Die Bewerbung zum Herbstsemester ist zwischen dem 01.04. und 30.04. unter

https://www.muho-mannheim.de/bewerbung/anmeldung/ möglich.

Quelle: Die Musikhochschule in der UNESCO City of Music Mannheim