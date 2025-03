Mannheim – Benefizkonzert „Azadi – Freiheit” im Nationaltheater – Freier Eintritt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Fortsetzung der Reihe »Die Unbeugsamen« – 24.3.2025 um 20 Uhr, Eintritt frei.

Mannheim, den 11. März 2025 – Das Nationaltheater Mannheim lädt herzlich zu einem besonderen Benefizkonzert ein, das im Zeichen von Azadi – Freiheit steht. Seit mehr als zwei Jahren gehen die Menschen in Iran für ihre Freiheit auf die Straße und leisten Widerstand gegen die Repressionen des Staates. Der Protest hat auch Deutschland erreicht, besonders durch die zahlreichen iranischen Geflüchteten. Als Teil dieser wichtigen Bewegung wird das Konzert einen bedeutenden Beitrag zur Solidarität leisten.

Das Konzert findet im Rahmen der Reihe »Die Unbeugsamen« statt und bietet eine eindrucksvolle Mischung aus Musik, Gespräch und Kulinarik. Die zum Christentum konvertierten Brüder Baradaran, die ihre persönliche Geschichte teilen werden, gestalten den Abend zusammen mit Ensemblemitgliedern des NTM musikalisch. Gemeinsam reflektieren sie die Bedeutung von Freiheit und Menschenrechten in einer Welt, die von politischen und religiösen Herausforderungen geprägt ist.

Ilka Sobottke von der City Kirche Mannheim, Schirmpatin des Abends, wird zusammen mit der Initiative Frauen Leben Freiheit Rhein Neckar und Jochen Winter von der katholischen Flüchtlingsseelsorge Mannheim/Heidelberg über die Bedeutung des Glaubens und die aktuelle politische Lage in Iran sprechen.

Ilka Sobottke dazu: „Karen und Daniel Baradaran sind mir zuerst 2023 begegnet, im Zusammenhang mit der Ausstellung Frau-Leben-Freiheit. Sie haben Musik gemacht und bei Veranstaltungen von ihrer Situation im Iran erzählt. Selten bin ich Menschen begegnet die auf so bewegende Weise erzählen konnten,wie sie zum Glauben gefunden haben und was das in ihrem Leben bedeutet. Ich wünsche den Brüdern Baradaran, dass Sie in Deutschland in Sicherheit leben können und weiterhin ihre besonderen Gaben unter Menschen zum Scheinen bringen können. Gottes Segen, Begleitung und Schutz ihnen auf den Weg.”

Anahita Azizi, von der Initiative Frauen Leben Freiheit Rhein-Neckar sagt: „Im Iran sind Konvertiten, insbesondere solche, die vom Islam zu anderen Religionen, wie dem Christentum, oder dem Baha´ismus konvertieren, einer enormen Gefahr ausgesetzt. Diese Menschen leiden nicht nur unter Diskriminierung und Isolation, sondern werden verhaftet, gefoltert oder sogar hingerichtet. Es sind oft Menschen, die Liebe und Glauben in sich tragen, obwohl sie im Verborgenen leben. Sie finden sich trotz Widrigkeiten, beten im Geheimen. Für uns hier kaum vorstellbar. Ihre eindrücklichen und mutigen Geschichten müssen erzählt werden.”

„Abschieben- sich entledigen! Nichts anderes bedeutet es, wenn man Menschen, die in ihrem Land verfolgt werden wegen ihrer Sexualität. Religion, oder Krieg ihrem Schicksal überlässt. Juristisch bedeutet Abschiebung – Rückführung! Zurück wo im schlimmsten Fall der Tod sie erwartet. Deswegen braucht es immer wieder Menschen, die für sie kämpfen, für ihre Menschenwürde, körperlicher Unversehrtheit, Menschenrecht, Freiheit im Namen der Menschlichkeit!” Carmen Fontagnier, Vorstandsmitglied Mannheim sagt Ja! e.V.

Der Abend wird nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch bereichert: Es werden persische Köstlichkeiten serviert, die den Austausch und das Miteinander stärken sollen.

Spenden für die Veranstaltung sind herzlich willkommen. Alle Erlöse des Abends fließen in die Unterstützung der Initiative „Karen und Daniel” und können auch vorab über die folgende Bankverbindung getätigt werden:

Bankverbindung:

Inhaber: Mannheim sagt Ja e.V.

Betreff: “Azadi”

IBAN: DE16 6709 0000 0091 9753 00

Bank: VR Bank Rhein-Neckar eG

Für eine noch breitere Unterstützung haben wir auch eine Crowdfunding-Seite eingerichtet: betterplace.me/hilfe-fuer-karen-und-daniel.

Wir laden Sie ein, Teil dieses wichtigen Abends zu sein und Karen und Daniel zu unterstützen, die Kosten ihres Revisionsverfahrens zu stemmen. Seien Sie am Montag, 24. März 2025 um 20 Uhr dabei und lassen Sie uns gemeinsam für eine bessere Zukunft eintreten.

Wichtige Kontaktinformationen und Karten:

https://www.nationaltheater-mannheim.de/spielplan/benefizkonzert-azadi–freiheit/3018/

