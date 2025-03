Mannheim: 30-jähriger Tatverdächtiger wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte u.a. in Haft

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 30-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am 09.03.2025 eine Bedrohung, vorsätzliche Körperverletzung und einen tätlichen Angriff auf Polizeibeamte begangen zu haben.

Der 30-Jährige soll zunächst gegen 18.20 Uhr eine 49-jährige Frau auf dem Alten Meßplatz mit dem Tode bedroht und sie anschließend mit einer Hand am Hals gepackt und gewürgt haben. Die Frau konnte sich schließlich befreien und flüchten.

Durch eine alarmierte Polizeistreife wurde der Tatverdächtige in der Mittelstraße angetroffen und vorläufig festgenommen. Beim Transport zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt soll er eine Polizeibeamtin gewürgt und ihr in den Finger gebissen haben, als diese sich aus dem Würgegriff zu befreien versuchte. Auch gegen die weiteren Maßnahmen der Polizeibeamten soll sich der Tatverdächtige heftig widersetzt haben.

Bei der Untersuchung auf Gewahrsamsfähigkeit soll der 30-Jährige schließlich den hinzugerufenen Arzt an den Händen gepackt und diesem Schmerzen zugefügt haben. Bei der abschließenden ärztlichen Untersuchung habe er zudem versucht, dem Arzt gegen die Beine zu treten, um ihm Verletzungen zuzufügen. Die Untersuchung musste aufgrund des widersetzlichen Verhaltens schließlich abgebrochen werden.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen den tatverdächtigen 30-Jährigen wegen Bedrohung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung und wegen vorsätzlicher Körperverletzung aufgrund von Fluchtgefahr beantragt. Er wurde am Montag, 10.03.2025 dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach Erlass und Eröffnung des Haftbefehls wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim