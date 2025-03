Landau / Rohrbach – Fahrer nötigt Fahrzeuge auf der Autobahn A65 unter Betäubungsmitteleinfluss

Rohrbach / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Montagmorgen um kurz vor neun Uhr kam es auf der A65, in Fahrtrichtung Karlsruhe, zwischen Landau und Kandel zu einer Nötigung zwischen zwei Fahrzeugführern. Beide Fahrzeuge befuhren den linken Fahrstreifen. Durch den Fahrer eines weißen Kastenwagens wurde dabei mehrfach dicht an das vorausfahrende Fahrzeug des Geschädigten herangefahren und Lichtzeichen gegeben. Nachdem der Geschädigte auf den rechten Fahrstreifen wechselte, kam es zu einem Überholvorgang. Unmittelbar danach scherte der weißen Kastenwagen vor dem Geschädigten ein und bremste stark ab. Durch starkes Abbremsen des Geschädigten konnte ein Unfall verhindert werden. Die Polizei konnte den weißen Kastenwagen einer Verkehrskontrolle unterziehen, dabei konnten bei dem 28-Jährigen Fahrer Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Gegen den 28-Jährigen wurden die entsprechenden Verfahren eingeleitet. Zeugen, welche den Verkehrsvorgang beobachtet haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Quelle:

Polizeidirektion Landau