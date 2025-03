Kandel – Ohne Fahrerlaubnis und mit Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Eine 66-Jährige war am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr mit ihrem Toyota auf der Seestraße in Richtung Hockenheimer Straße unterwegs, während eine 38-jährige VW-Fahrerin die Schillerstraße in Richtung Seestraße befuhr. Im Kreuzungsbereich Seestraße/Schillerstraße missachtete die 66-Jährige die Vorfahrt der von rechts kommenden 38-Jährigen, was zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge führte. ... Mehr lesen »