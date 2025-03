Heidelberger Frühling „Kammermusik Plus” mit Szymon Nehring am 18. März

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, 18. März 2025 um 19.30 Uhr gibt Szymon Nehring sein Heidelberg-Debüt in der Reihe „Kammermusik Plus” des Heidelberger Frühling in der Aula der Alten Universität Heidelberg. 2017 tat er sich beim internationalen Rubinstein-Wettbewerb besonders dadurch hervor, dass er nicht nur den ersten Preis, sondern auch den Publikumspreis und mehrere Sonderpreise erspielte. Der junge Pole trat mit zahlreichen Orchestern auf, u. a. mit dem Warsaw Philharmonic Orchestra, dem Polnischen Nationalen Radiosymphonieorchester, der NFM Wrocław Philharmonic, dem Israel Philharmonic, den Bamberger und Hamburger Symphonikern, dem Orchestre Philharmonique de Marseille und Orchestre Pasdeloup sowie dem Orchestra of the Eighteenth Century. Außerdem spielte er in Häusern wie der Carnegie Hall, der Tonhalle Zürich, der Elbphilharmonie, dem Konzerthaus Berlin, im Herkulessaal und Prinzregententheater in München, im Palau de la Música in Barcelona und im Musikverein in Wien. In Heidelberg wird der Pianist drei große Werke des klassisch-romantischen Repertoires präsentieren, beginnend mit zwei beethovenschen Klaviersonaten. Das Programm wird durch die als Variationszyklus gestalteten „Sinfonischen Etüden” des Klavierpoeten Schumann in der revidierten Fassung von 1852 abgerundet.

Unter der Überschrift „+ 7 Minuten” erwartet die Zuhörer*innen außerdem ein kurzer Wort-Exkurs über charakteristische oder auch kuriose Aspekte des Programms.

Das Konzert ist ausverkauft, Restkarten sind eventuell ab 18.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich.

Ein Foto vom Szymon Nehring (Credit: Bartek Barczyk) zur honorarfreien Verwendung ist angehängt.

Kammermusik +

Di 18. März 2025, 19.30 Uhr

Aula der Alten Universität Heidelberg

Szymon Nehring Klavier

Ludwig van Beethoven

Klaviersonate Nr. 1 f-Moll op. 2/1

Klaviersonate Nr. 18 Es-Dur op. 31/3

Robert Schumann Sinfonische Etüden op. 13 (Fassung 1852)

Quelle: Heidelberger Frühling gGmbH