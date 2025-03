Heidelberg – Hochkarätig besetztes Symposion befasste sich mit der Heidelberger Versammlung 1848 – Eintrag ins Goldene Buch der Stadt durch Prof. Harbarth, Präsident des Bundesverfassungsgerichts

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 5. März 1848 trafen sich in Heidelberg im damaligen Badischen Hof in der Hauptstraße 113 insgesamt 51 süddeutsche Liberale: Sie kamen zehn Tage nach der Ausrufung der Republik in Frankreich zusammen und beschlossen, „Vertrauensmänner“ zu einem Vorparlament in Frankfurt einzuladen, um Wahlen zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung vorzubereiten. Mit ihrer verabschiedeten Erklärung gilt die „Heidelberger Versammlung“ von 1848 als Meilenstein auf dem Weg zum ersten deutschen Vorparlament vom 31. März bis 3. April 1848 in der Frankfurter Paulskirche und zur Entwicklung einer modernen parlamentarischen Demokratie in Deutschland. Mit der Heidelberger Versammlung als „Markstein in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus“ hat sich am Montag, 10. März 2025, im Heidelberger Rathaus ein hochkarätig besetztes wissenschaftliches Symposion eingehend befasst.

Nach der Einführung durch Prof. Dr. Stephan Harbarth, Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, und Grußworten von Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner und Marion Gentges, baden-württembergische Ministerin der Justiz und für Migration, bildeten Fachvorträge die Ausgangslage für weitere wissenschaftliche Diskussionen – etwa über die Heidelberger Versammlung und die politische Kultur des deutschen Vormärzes sowie den Grunddissens zwischen Demokraten und Liberalen von der Heidelberger Versammlung über das Vorparlament bis zur Frankfurter Nationalversammlung 1848/49.

Besuch des damaligen Versammlungsortes und Eintrag ins Goldene Buch der Stadt

Die Teilnehmenden besuchten im Rahmen des Symposions auch den Ort der Heidelberger Versammlung 1848 – in dem Gebäude in der Hauptstraße 113 ist heute die Heidelberger Volksbank untergebracht. Zudem trugen sich Prof. Dr. Stephan Harbarth, Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Marion Gentges, baden-württembergische Ministerin der Justiz und für Migration, Prof. Dr. Dr. Peter Hommelhoff, Altrektor der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Prof. Dr. Bernd Schneidmüller, Seniorprofessor der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, und Prof. Dr. Frieder Hepp, Direktor des Kurpfälzischen Museums Heidelberg, das zu dem Symposion gemeinsam mit der Stadt geladen hatte, in das Goldene Buch der Stadt Heidelberg ein.

Quelle: Stadt Heidelberg