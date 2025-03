Germersheim – Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen gegen Mitglieder des Hells Angels MC

Kreis Germersheim / Rheingau-Taunus-Kreis (Hessen) / Belgien / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Dienstag, den 11.03.2025, vollstreckten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Polizeikräfte Durchsuchungsbeschlüsse an vier Wohnanschriften im Kreis Germersheim, im Rheingau-Taunus-Kreis (Hessen) und in Belgien. Hintergrund der Durchsuchungsmaßnahmen sind Ermittlungen gegen drei Männer im Alter von 24, 47 und 48 Jahren. Die drei Mitglieder eines Charters des “Hells Angels MC” stehen im Verdacht, gemeinsam im November 2024 einen 45-Jährigen in Haßloch bewusstlos geschlagen zu haben. Darüber hinaus wird wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Vereinsgesetz ermittelt. Bei den Durchsuchungen wurden umfangreiche Beweismittel, u. a. mögliche Tatkleidung, Mobiltelefone, Speichermedien, Kleidungsstücke mit verbotenen Insignien sowie mehrere Waffen (2 Kriegswaffen, 1 Langwaffe, 8 Kurzwaffen) und 50 Ampullen Steroide sichergestellt.

Neben Kräften des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und der Polizei Hessen waren auch Spezialeinheiten und Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie Kräfte der Polizei Belgien beteiligt.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz.

