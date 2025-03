Frankenthal – 50. Strohhutfest Kinderstrohhutfest zieht in die Willy-Brandt-Anlage

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die 50. Ausgabe des Strohhutfests wartet neben vielen Jubiläumsaktionen mit einer echten Neuerung auf: Das Kinderstrohhutfest, das bisher in der Schlossergasse

seinen Platz hatte, zieht um in die zentral gelegene Willy-Brandt-Anlage.

Das vom städtischen Kinder- und Jugendbüro organisierte Fest trägt damit gestiegenen

Sicherheitsauflagen zur Entfluchtung der Schlossergasse im Brandfall Rechnung.

Die Bestandteile des Kinderstrohhutfests, das in diesem Jahr sein 25. Jubiläum

feiert, bleiben gleich: Kleine Besucher erwartet vier Tage ein buntes und

abwechslungsreiches Programm, das vom Kinder- und Jugendbüro und den

Frankenthaler Vereinen und anderen Einrichtungen gestaltet wird.

Angebote und Programm im Detail werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Kinderstrohhutfestbutton: Motiv gesucht

Als Pendant zum Strohhutfestbutton der „Großen“ gibt es auch in diesem Jahr einen

eigenen Kinderstrohhutfestbutton. Kleine und große Künstler bis 17 Jahre können

ihre Entwürfe unter dem Motto „Dein Frankenthal – Dein Kinderstrohhutfest“

einreichen. Egal ob mit Stiften, Pinsel oder Farbe – der Kreativität ist keine Grenze

gesetzt.

Das Motiv muss in einen Kreis von 16 cm Durchmesser passen – eine Vorlage ist auf

www.frankenthal.de/strohhutfest zum Ausdrucken verfügbar. Wichtig sind folgende

Angaben: Name, Alter, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Die Entwürfe können in

den Kindertreffs abgegeben, in den Briefkasten des Kinder- und Jugendbüros

eingeworfen oder alternativ per Post an das Kinder- und Jugendbüro, Stephan-

Cosacchi-Platz 3, 67227 Frankenthal geschickt werden. Einsendeschluss ist 4. April.

Das Gewinnermotiv wird für das Kinderstrohhutfest als Button erstellt und im

Rahmen der Eröffnung des Kinderstrohhutfestes am 29. Mai um 14 Uhr auf der

Bühne präsentiert. Dort wird ein Preis verleihen und weitere Überraschungen sind

geplant. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Ausgewählt wird das

Gewinnermotiv durch eine Kinder- und Jugendjury.

Unterstützer gesucht: Sponsoren für das Kinderstrohhutfest

Damit das Kinderstrohhutfest auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg wird, ist

das Kinder- und Jugendbüro auf die Unterstützung von Sponsoren angewiesen.

Unternehmen, Vereine und Privatpersonen haben die Möglichkeit, einen wertvollen

Beitrag zu leisten und das Fest für die jüngsten Besucherinnen und Besucher noch

attraktiver zu gestalten. Ob durch finanzielle Unterstützung, Sachspenden oder

besondere Mitmachaktionen – jede Hilfe trägt dazu bei, ein unvergessliches Erlebnis

für die Kinder zu schaffen. Interessierte Sponsoren können sich direkt beim Kinder-

und Jugendbüro der Stadt Frankenthal melden.

Ansprechpartnerin ist Monika Herrmann, 06233 89 827, kijub@frankenthal.de.

Mehr Informationen sind auch unter www.frankenthal.de/kijub zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)