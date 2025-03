Bad Dürkheim – Einbruch in Einfamilienhaus

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 5. März 1848 trafen sich in Heidelberg im damaligen Badischen Hof in der Hauptstraße 113 insgesamt 51 süddeutsche Liberale: Sie kamen zehn Tage nach der Ausrufung der Republik in Frankreich zusammen und beschlossen, „Vertrauensmänner“ zu einem Vorparlament in Frankfurt einzuladen, um Wahlen zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung vorzubereiten. Mit ihrer ... Mehr lesen »