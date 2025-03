Worms – After-Work-Party „Future Nights“ am 22. Mai im WORMSER / Vorverkaufsstart am 5. April

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn die Kultur und Veranstaltungs GmbH zur After-Work-Party lädt, trifft urbaner Lifestyle auf entspannte Exklusivität. Am 22. Mai verwandelt sich die atemberaubende Dachterrasse des Wormsers, die Kaiser-Terrasse, unter dem Motto „Future Nights – Wo die Arbeit endet und die Zukunft beginnt” in die angesagteste After-Work-Location. Ein Abend mit coolen Beats, lockerer Atmosphäre und einem futuristischen Ambiente – perfekt, um gemeinsam in die Nacht der Möglichkeiten zu starten. Bei ausgefallenen Cocktails und kulinarischen Highlights kann man ab 18 Uhr entspannt den Feierabend genießen. Der Vorverkaufsstart ist am Samstag, 5. April, um 9 Uhr. Tickets gibt es für 19 Euro im Vorverkauf (21 Euro an der Abendkasse) exklusiv über den TicketService im Wormser Theater, Kultur- und Tagungszentrum (Rathenaustraße 11). Jede Person kann bis zu sechs Karten erwerben. Der TicketService ist an diesem Tag bis 11 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter www.das-wormser.de.

Foto: Sebastian Greiner

Quelle/Foto: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms