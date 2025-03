Wernersberg – Bremse und Gas verwechselt und in Stromkasten gekracht – 10.000 € Schaden

Wernersberg / Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 09.03.2025 befuhr gegen 15:25 Uhr eine 83-jährige Citroën-Fahrerin die Hauptstraße in Fahrtrichtung Mühlstraße in Wernersberg. Aufgrund Gegenverkehr wollte sie möglichst weit rechts fahren. Hierbei verwechselte sie das Bremspedal mit dem Gaspedal, sodass der Motor aufheulte. Anschließend kollidierte sie mit einem Stromkasten. Hierbei lösten die Airbags am PKW Citroën aus. Die Schadenshöhe beträgt circa 10000 Euro. Die 83-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Quelle:

Polizeiinspektion Landau