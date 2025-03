Weinheim / Oberflockenbach – Heimat-Rallye 2025: Mit Schwung durch die Region

Oberflockenbach / Metropolregion Rhein-Neckar – VdK Oberflockenbach-Rippenweier lädt zur rasanten Entdeckungstour ein – Motor an, Gaspedal sanft drücken und los geht’s! Am 23. März 2025 verwandelt sich die Region rund um Oberflockenbach und Rippenweier in eine spannende Rallye-Strecke. Der VdK Ortsverband Oberflockenbach-Rippenweier lädt im Rahmen der Heimattage 2025 zu einer spritzigen Heimat-Rallye ein – perfekt für alle, die ihre Heimat auf vier oder zwei Rädern neu entdecken wollen!

Treffpunkt ist um 11:00 Uhr auf dem Parkplatz des Gasthauses „Zur Rose“ in Oberflockenbach. Nach einer kurzen Fahrerbesprechung startet die rund dreistündige Ausfahrt durch die malerische Landschaft. Ob mit dem Auto oder dem Motorrad – alle zugelassenen und versicherten Fahrzeuge sind willkommen. Und keine Sorge: Auch für kulinarische Boxenstopps ist gesorgt!

Wichtig: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro pro Person, und teilnehmen kann jeder mit gültiger Fahrerlaubnis. Es gelten während der Tour die Regeln der StVO und StVZO – aber Spaß am gemeinsamen Erkunden ist ausdrücklich erlaubt!

Anmeldungen sind per E-Mail an sigrid.piehl@gmx.de oder telefonisch unter 06201 / 4690260 möglich. Auf die Plätze, fertig, los!

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim