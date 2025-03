Viernheim – Musikschule Viernheim: Best of Konzert junger Talente – Stipendiaten der städtischen Musikschule präsentieren ihr Können

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die städtische Musikschule lädt für Sonntag, den 16. März, um 17 Uhr zu einem Best of Konzert ihrer herausragenden Nachwuchsmusikerinnen und -musiker in den großen Saal des Bürgerhauses (Kreuzstr. 2-4) ein. Der Eintritt ist frei.

Das abwechslungsreiche Programm führt das Publikum auf eine musikalische Reise durch die letzten Jahrhunderte und zeigt die beeindruckende Vielfalt und das Können der jungen Talente.

Die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler zählen zu den besten ihrer Jahrgänge und wurden bereits mehrfach bei renommierten Wettbewerben wie „Jugend musiziert“, dem Henle Klavierwettbewerb oder dem Globalen Musikwettbewerb für chinesische Jugendliche ausgezeichnet. Durch das Leistungsstipendium der städtischen Musikschule erhalten sie eine besondere Förderung, die ihnen zusätzliche Unterrichtseinheiten und intensive Vorbereitung auf Wettbewerbe ermöglicht. Darüber hinaus vertreten sie die Musikschule bei städtischen und kommunalen Veranstaltungen und werden – je nach individueller Ausrichtung – auf ein mögliches Musikstudium vorbereitet. Aktuell profitieren 13 junge Musikerinnen und Musiker von dieser speziellen Förderung.

Musikliebhaberinnen und -liebhaber sind herzlich eingeladen, die jungen Künstlerinnen und Künstler live zu erleben und sich von ihrem Talent begeistern zu lassen.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Musikschule Viernheim unter www.musikschule-viernheim.de oder telefonisch unter 06204 – 988 403.

Quelle: Stadt Viernheim