Speyer – Tag der Druckkunst: Finale der Druckerwochenenden am 15. und 16. März 2025

Speyer / Metropolregion Rhein-neckar – Die Druckerwochenenden Saison 2024/25 in der Winkeldruckerey im Kulturhof Flachsgasse enden zum Tag der Druckkunst mit der Präsentation der Künstlerin Nicole Bellaire am Samstag, 15. März, und Sonntag, 16. März 2025, jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Als Gastkünstlerin zeigt Nicole Bellaire aus Landau ihre Leidenschaft zum Druck und zur Natur. Ihre Motive findet sie am Wegesrand, in freier Landschaft oder auf Brachflächen im urbanen Raum. Von Menschenhand weitgehend unberührte Wiesen sind für Nicole Bellaire kleine Inseln ursprünglicher Wildnis, ständig bedroht durch menschliche Überformung und damit unwiederbringlichem Verlust. Ihre Holzschnitte verwandeln und konservieren auf künstlerische Weise diese fragilen Biotope und bewahren ihre Schönheit auf Papier oder Stoff. Bellaire transformiert die vorgefundenen Pflanzen in ihren eigenen, unverkennbaren Naturkosmos, der zwischen realistischer Abbildung und Abstraktion changiert. Ihre feine Schnitttechnik sorgt für eine einzigartige Ästhetik mit „luftig-duftiger“ Wirkung.

Besucher*innen sind herzlich eingeladen, der Künstlerin in der „offenen Werkstatt“ über die Schulter zu schauen. Gezeigt werden die Drucktechniken Mehrplattendruck sowie Reduktionsschnitt, auch „verlorene Platte“ genannt, welche fünffarbig ausgeführt werden. Die entstehenden floralen Motive stimmen auf den Frühling ein. Der Eintritt ist frei.

Das Wochenende fällt mit dem Tag der Druckkunst am 15. März zusammen. Dieser entstand 2018 mit der Aufnahme der traditionellen Drucktechniken in das Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Deutschen UNESCO-Kommission. In einer Vielzahl von Veranstaltungen wird rund um diesen Tag bundesweit bis hin ins benachbarte europäische Ausland eindrucksvoll bewiesen, wie lebendig dieses Kulturerbe ist.

Foto: © Nicole Bellaire

Quelle: Stadt Speyer