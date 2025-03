Speyer – Personalversammlung 2025 der städtischen Verwaltungsdienststellen – am 12. März geschlossen

Speyer / Metropolregion Rhein-neckar – Die Stadtverwaltung Speyer teilt mit, dass am Mittwoch, 12. März 2025, wegen der diesjährigen Personalversammlung die Verwaltungsdienststellen der Stadt ab 12.00 Uhr für den Publikumsverkehr geschlossen sind. Dies betrifft auch die Bürgerbüros in der Maximilianstraße und der Industriestraße (mit Führerscheinstelle und Kfz-Zulassung). Geschlossen bleiben nachmittags auch das Standesamt, die Volkshochschule und die Stadtbibliothek in der Villa Ecarius sowie die Tourist-Information.

Der Abfallwirtschaftshof der Entsorgungsbetriebe Speyer (EBS) in der Franz-Kirrmeier-Straße ist wie gewohnt erreichbar.

Quelle: Stadt Speyer