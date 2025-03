Sinsheim – Zwei Menschen sterben bei tödlicher Kollision mit Falschfahrer und Schwertransport auf A6 bei Steinsfurt

Sinsheim/Heilbronn / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern. Ein 78-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt entgegen der Fahrtrichtung auf die Richtungsfahrbahn Mannheim auf. Dort kollidierte er frontal mit dem Kia eines 45-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Kia nach rechts abgewiesen und prallte gegen einen Audi mit Wohnanhänger, der auf der mittleren Fahrspur unterwegs war. Dieser wurde wiederum nach rechts gedrückt und stieß dort mit einem Schwertransport auf der rechten Fahrspur zusammen. Der 78-jährige Peugeot-Fahrer sowie der 45-jährige Kia-Fahrer erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die drei beteiligten Pkw sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme, zu der auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde,und die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn, bleibt die Fahrbahn in Richtung Mannheim voraussichtlich noch mehrere Stunden voll gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn