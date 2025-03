Schifferstadt – VHS-Kurs: Yoga Krieger-Workshop

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 22. März findet von 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr ein „Yoga Krieger-Workshop“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, statt. In diesem Workshop vertiefen die Teilnehmenden die Kenntnisse um die kraftvollen Standhaltungen der Krieger Asanas – Virabradhasana I, II und III. Der ganze Körper wird aktiviert, insbesondere die Muskulatur der Füße und Beine wird gekräftigt und die Hüften werden gedehnt. Neben den Übungen schauen wir uns die geistigen, energetischen und gesundheitlichen Aspekte der Asana an. Abgerundet wird der Workshop mit einer ausführlichen Tiefenentspannung am Ende. Erforderlich sind Grundkenntnisse im Yoga. Wer akute körperliche Beschwerden hat, sollte vorher ärztlichen Rat einholen. Eine Teilnahme während der Schwangerschaft ist leider nicht möglich. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

Quelle: Stadt Schifferstadt