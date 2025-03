Schifferstadt – VHS-Kurs: Whisky-Seminar: Mystery Tasting

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 22. März findet von 19 Uhr bis 22 Uhr ein „Whisky-Seminar: Mystery Tasting“ in der Schifferstadter Adlerstube, Kirchenstraße 17, statt. Sie trinken gerne Whisky, möchten aber noch ein bisschen mehr über Brennereien, Land und Leute, Fasstypen, Stärken, nationale oder regionale Besonderheiten oder Neuheiten erfahren? Dann sind Sie beim Tasting der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis richtig. An diesem Seminar-Abend wird es geheimnisvoll. Denn wir verkosten sechs Whiskys, die erst einmal nicht bekannt sind. Wir bieten sozusagen eine Blindverkostung an und jede*r kann sich einmal ganz auf die Sinne konzentrieren. Sensorik steht heute im Vordergrund. Aber keine Angst, das Geheimnis wird natürlich gelüftet und im Laufe des Abends werden die Brennereien bekannt gegeben. Zum flüssigen Gold wird der Abend mit vielerlei Eindrücken aus der Welt der Whiskys untermalt. Dieses Seminar ist geeignet für Interessierte und Einsteiger*innen, aber auch Liebhaber*innen des Lebenswassers mit mehr Erfahrung kommen hier auf ihre Kosten. Anmeldeschluss ist der 15. März 2025. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

Quelle: Stadt Schifferstadt