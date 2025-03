Schifferstadt – Rettichfest “light”- The Beat Brothers – Gitarrenrockmusik von 1960 bis 1990 am 13. Juni

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Gemeinde Schifferstadt und die Pfalz freuen sich: Am Freitag, 13. Juni beginnt das Rettichfest „light”. Zur Eröffnung gibt es ein Konzert der allseits beliebten Beat Brothers. Mit Gitarrenrockmusik der 1960er bis 1990er Jahre garantieren sie super Feststimmung.

Das Schifferstadter Traditionsfest wird seit vielen Jahrzehnten im Juni in Schifferstadt gefeiert. Aufgrund einer Großbaustelle auf dem bisherigen Festgelände findet das Rettichfest „light” seit 2023 in kleinem Umfang – also ohne Fahrgeschäfte – in und um die Waldfesthalle statt. Musik, Tanz, Walking Acts und leckere kulinarischen Genüsse stehen auf dem Programm. Schausteller und Schifferstadter Vereine geben in bewährter Weise ihr Bestes, um den Gästen vom 13. bis 15. Juni angenehme Stunden zu bereiten.

Aufgrund der großen Nachfrage wurden die Beat Brothers für 2023 und jetzt auch wieder für 2025 gebucht. Mit beliebten Songs von 1960 bis 1990, versierten Musikern an Gitarren, Schlagzeug, Bass und Gesang, jahrelanger Bühnenerfahrung und viel Spaß an der Sache begeistert die Coverband ein breites Publikum. Jetzt spielen sie wieder in alter und bewährter Besetzung: Franz und Arno Matejcek, Christopher Wüst und Sebastian Heiner.

Und das sagt das Publikum zu den Beat Brothers: „Ihr seid die beste Cover-Band, die ich je gehört habe, und ich habe schon viele gehört.” und „Vielen Dank, dass ihr euch auch nach so vielen Jahren für euer Publikum noch so ins Zeug legt.” und „Bitte weitermachen. Danke schön für unvergessliche Stunden.”

Quelle/Bild: music enterprises eventagentur