Neustadt – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Neustadt/Weinstraße / Metropolregion Rhein-neckar – (ots) Am Sonntag, den 09.03.2025, gg. 13:00 Uhr, kam es auf der B39 in Höhe des Sportgeländes bei Geinsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. In Höhe der Einfahrt des Sportgeländes musste ein Autofahrer aufgrund eines Verkehrsstaus verkehrsbedingt bremsen, was der nachfolgende Motorradfahrer nicht realisierte und mit dem vorausfahrenden Pkw kollidierte. Das Motorrad rutschte im Anschluss auf die gegenüberliegende Fahrbahn und wurde dort von einem entgegenkommenden Pkw überrollt. Der Motorradfahrer wird leicht verletzt ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht, das Motorrad ist wirtschaftlicher Totalschaden. Am entgegenkommenden Fahrzeug ist die Vorderachse gebrochen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt. Die B39 wurde zur Unfallaufnahme ca. eine Stunde komplett gesperrt.

Quelle:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße