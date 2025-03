Metropolregion Rhein-Neckar – AWO gegen Rassismus: Aktion Wünsche an die Bundesregierung

Mannheim / Ludwigshafen / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Vom 17. bis 30. März 2025 finden bundesweit die Internationalen Wochen gegen Rassismus statt, diesmal unter dem Motto „Menschenwürde schützen“.

Die Botschaft der Aktionswochen ist aktueller denn je. Die Arbeiterwohlfahrt setzt sich seit ihrer Gründung 1919 für eine gerechte und solidarische Gesellschaft ein. Im Mittelpunkt des Engagements steht der respektvolle Umgang miteinander, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion oder sozialer Stellung. Toleranz ist nicht nur ein Wert, sondern eine notwendige Grundlage für ein friedliches Miteinander. In einer Zeit, in der Rassismus und Intoleranz wieder stärker werden, ist es wichtiger denn je, klar Stellung zu beziehen und für eine Gesellschaft einzutreten, in der Vielfalt als Bereicherung und nicht als Bedrohung verstanden wird.

In diesem Jahr wird eine besondere Aktion ins Leben gerufen, die nicht nur Aufmerksamkeit auf das Thema Toleranz lenkt, sondern auch eine konkrete Möglichkeit bietet, sich aktiv einzubringen:

Unter dem Motto „Wünsche zum Thema Toleranz“ sollen Postkarten mit persönlichen Botschaften an die Bundesregierung gesammelt werden. Die Postkarten werden vor Ort von den teilnehmenden Akteuren ausgegeben. Interessierte schreiben ihre persönlichen Wünsche und Visionen zur Förderung von Toleranz und gegen Diskriminierung in Deutschland nieder. Diese Botschaften werden über den Bezirksverband gesammelt und anschließend gebündelt nach Berlin geschickt, um sie der Bundesregierung zu übermitteln.

Das Ziel: eine sichtbare Erinnerung an die vielen Stimmen, die sich für Toleranz, Gerechtigkeit und Solidarität einsetzen. Begleitend zur Postkartenaktion soll ein Film entstehen, der die Aktionen dokumentiert und die Stimmen der Teilnehmer einfängt. Die Postkartenaktion ist eine Einladung an alle, die an eine Gesellschaft der Vielfalt und Toleranz glauben. Sie ist eine Möglichkeit, sich auf einfache und doch wirkungsvolle Weise Gehör zu verschaffen und die eigenen Wünsche für eine gerechtere Welt zu äußern.

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann sich an die Ehrenamtskoordinatorin der AWO Pfalz wenden: Judith.bernhard@awo-pfalz.de

Quelle: AWO Bezirksverband Pfalz e. V.