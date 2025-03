Mannheim – NACHTRAG – Strassenbahnunfall an Endhaltestelle Mannheim-Schönau – Fahrerflucht – eine Person leicht verletzt – Zeugen gesucht

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Wie bereits berichtet, ereignete sich am Montagmorgen, gegen 10.30 Uhr im Stadtteil Schönau ein Verkehrsunfall, an dem eine Straßenbahn beteiligt war und eine Person leicht verletzt wurde.

Ein unbekannter Fahrzeuglenker fuhr gegen 10.30 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter in der Kattowitzer Zeile in Fahrtrichtung Endhaltestelle Schönau vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein und übersah dabei eine von hinten in gleicher Richtung herannahende Straßenbahn. Der Fahrer der Straßenbahn leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein und brachte die Bahn zum Stehen, ohne dass es zu einem Zusammenstoß kam. Durch die Bremsung verlor ein 60-jähriger Fahrgast der Bahn das Gleichgewicht und stürzte gegen die Fahrerkabine. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen und begab sich selbständig zum Arzt.

Der Sprinterfahrer fuhr anschließend einfach weiter. Inwiefern er den Beinahe-Zusammenstoß realisiert hatte, ist derzeit unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim.

Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4222 beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden.

