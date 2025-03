Mannheim – 1,67 Mio. Übernachtungen in 2024 – Tourismuszahlen auch nach Bundesgartenschau weiterhin auf gutem Niveau

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Knapp über 1,67 Millionen Übernachtungen verzeichnet die Destination Mannheim im Jahr 2024 – dies gab das Statistische Landesamt Baden‑Württemberg jetzt bekannt. Dies entspricht einem Rückgang um 7,5 Prozent im Vergleich zum sehr starken BUGA-Vorjahr 2023; die Zahlen liegen aber gleichzeitig 3,3 Prozent über dem Rekordjahr 2019, das nach wie vor als Referenzwert zu sehen ist.

„Wir blicken insgesamt positiv auf die Übernachtungszahlen für das Jahr 2024. Erfahrungsgemäß liegen die Verluste nach einem Jahr mit Bundesgartenschau eher in einem Bereich von 12-15 Prozent“, sagt Oliver Althausen, Geschäftsführer der VTM Mannheim GmbH (Veranstaltungen – Tourismus – Marketing: Mannheim erleben GmbH). Besonders die Monate Juni, September und Oktober waren im vergangenen Jahr sehr besucherstark. Gründe hierfür waren u.a. die Fußball-Europameisterschaft, die Tauzieh-Weltmeisterschaft in Mannheim sowie weitere touristische Highlights und Großveranstaltungen.

„Aufgrund der konstanten, gezielten Vermarktungsaktivitäten insbesondere im Ausland konnten wir die bestehenden Märkte wie die Kernmärkte Schweiz und BENELUX teilweise ausbauen und gleichzeitig starke Zuwächse in neuen Märkten wie z.B. Dänemark erreichen. Hiermit konnte auch der starke Rückgang bei den Gästen aus den USA, welcher auf Veränderungen im Geschäftsreisetourismus zurückzuführen ist, ausgeglichen werden”, sagt Oliver Althausen.

An diese positive Entwicklung wird die Gesellschaft anknüpfen und setzt weiter auf Wachstum. Kulturelle Highlights wie die Neue Sachlichkeit in der Kunsthalle Mannheim (Laufzeit noch bis März 2025) sind dabei wichtige touristische Reiseanlässe, die bei der Vermarktung der Destination genutzt werden.

Über das Städtereiseziel Mannheim

Mannheim ist die spannende Erlebnisstadt im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar. Hier ist immer etwas los: Lebensfreude pur, Genuss, ein multikulturelles Flair und ein prall gefüllter Eventkalender erwarten die Reisenden. Architektonisch beeindruckt die Quadratestadt mit Barockschloss, Wasserturm und Jugendstilanlage, die Atmosphäre der Universitätsstadt prägen Menschen aus mehr als 170 Nationen.

Die Kultur- und Festivalstadt zieht Theaterliebhabende ebenso wie Techno-Fans, Jazzgenießerinnen und -genießer oder Filmliebhabende an. Während die Reiss-Engelhorn-Museen und die Kunsthalle für ihre Gäste Erlebniswelten von der frühen Menschheitsgeschichte bis hin zur zeitgenössischen Kunst öffnen, schaffen die „Murals“ von Graffiti-Artists eine Open Air-Galerie für internationale Street Art. Die Grüne Stadt an zwei Flüssen vereint Urbanität mit Freizeitangeboten in nahezu unberührter Natur.

Schon heute ist die Rhein-Neckar-Metropole ein intermodaler Verkehrsknotenpunkt: In Mannheim Hauptbahnhof kreuzen sich Intercity-Verbindungen auf der Ost-West- sowie auf der Nord-Süd-Achse. Regionalflugzeuge steuern den City Airport Mannheim direkt an, der internationale Verkehrsflughafen Frankfurt am Main ist nur eine halbe Autostunde entfernt. Autobahnen verknüpfen Mannheim mit anderen Ballungsräumen und am Zusammenfluss von Rhein und Neckar erstreckt sich einer der größten Binnenhäfen Europas.

Eine ausgezeichnete touristische Infrastruktur mit rund 9000 Hotelbetten, Szenevierteln und Sterne-Gastronomie, Eventlocations, Kongresszentrum und mehr als 2000 Einzelhandelsgeschäfte qualifizieren Mannheim als Top-Destination für Kurztrips, Urlaub und Geschäftsreisen.

Unter dem bekannten Claim „Visit Mannheim“ liegt die touristische Vermarktung der Destination in den Händen der VTM („Veranstaltungen – Tourismus – Marketing: Mannheim erleben GmbH“ – vor der Umfirmierung im Juli 2024: Tourismus Stadt Mannheim GmbH). Sie entwickelt Angebote und Erlebnispakete für Gäste und Reiseveranstalter. Mannheim-Gäste unterstützt sie mit verschiedenen Angeboten von Beratung über die Vermittlung von Stadtführungen bis hin zum Verkauf von Schiffstouren, Büchern, Souvenirs und Gutscheinen.

Quelle/Foto: Stadtmarketing Mannheim GmbH